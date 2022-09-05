Забияко об отношениях с Касаткиной: «У меня ситуация посложнее, чем у Даши. Мои родители восприняли в штыки, они более консервативные»

Фигуристка Наталья Забияко рассказала об отношениях с теннисисткой Дарьей Касаткиной.

«У меня ситуация посложнее, чем у Даши. Я сообщила об этом маме, это получилось спонтанно – на тот момент я не хотела этого говорить, но по ходу разговора так вышло, что я об этом сказала. Конечно, родители восприняли это немножко в штыки. Потому что они у меня более консервативные, для них это было неожиданно. Я, конечно, могу их понять.

Про себя я поняла уже, наверное, лет 10-11 назад, но было сложно с кем-то поделиться. Все равно общественное мнение очень давит, ты понимаешь, что даже если ты поделишься этим с кем-то из близких… Это самое страшное – ты боишься поделиться даже с самыми близкими, потому что понимаешь, что будут осуждать, говорить, что это неправильно.

Все это время я с этим жила. Ты живешь как бы в темной комнате без окон и дверей, просто бросаешься на стены, потому что думаешь, что с тобой что-то не так, как будто совершаешь ошибки.

Ты встречаешься с людьми, с которыми не хочешь встречаться. Ты даже можешь выйти замуж. Ты обманываешь себя, пытаешься переубедить, сказать, что это глупые мысли в голове, может, ты не встретила того человека.

Но чем дальше – тем хуже. Ты понимаешь, что ты такой, а поделиться ты ни с кем не можешь», – сказала Забияко в интервью на ютуб-канале Ксении Собчак.

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