Александр Энберт о Забияко и Касаткиной: «Я это не комментирую, просто рад, что Наталья счастлива и находит что-то новое»

Серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде поделился мнением о возобновлении карьеры его бывшей партнершей Натальей Забияко, а также об ее отношениях с теннисисткой Дарьей Касаткиной.

– Я думаю, что перед Натальей самым острым образом стоит вопрос: как найти такую команду, которая будет не хуже предыдущей, окажется достаточно перспективной и поможет добиться результатов. Причем результатов лучше, чем были до этого.

На мой взгляд, найти такую команду довольно сложно, потому что мы тренировались в группе Нины Михайловны Мозер – она была лучшей в мире.

Наталья вообще любит вызовы – это только добавляет ей энтузиазма в жизни. Я думаю, поэтому она и изучает разные варианты, чтобы найти тот, который поможет ей двигаться дальше.

– Наталья выкладывала фото, где она после 2,5-часовой тренировки…

– Ой, да! Смотрю на это и думаю: «Наталья — железный человек». Она очень любит спорт и фигурное катание. Ей доставляет удовольствие это преодоление себя – даже на тренировках. Наталья отдает все силы, чтобы стать чуточку лучше, чем раньше. Я думаю, что сейчас она полностью в своей стихии.

– Также Наталья теперь сопровождает в поездках по разным странам свою возлюбленную Дарью Касаткину, и они выглядят очень счастливой парой. Как вы отнеслись к новости о том, что они вместе?

– Я это не комментирую, просто рад, что Наталья счастлива в жизни и находит для себя что-то новое. Ищет новую команду, старается развиваться в спорте и находит новых людей, которые ей нравятся. Рад тому, как у Натальи все складывается, и болею за то, чтобы все и дальше получалось самым лучшим образом, – сказал Энберт.

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