Забияко после победы Касаткиной на турнире в Сан-Хосе: «Тяжело переживать за людей, которых любишь! Очень рада за тебя»

Теги сборная России WTA пары Наталья Забияко Дарья Касаткина Фигурное катание

Фигуристка Наталья Забияко отреагировала на победу теннисистки Дарьи Касаткиной на турнире WTA 500 в Сан-Хосе.

В финале Касаткина обыграла американку Шелби Роджерс (6:7, 6:1, 6:2).

«Тяжело выступать и соревноваться, но насколько же тяжело болеть и переживать за людей, которых любишь! Очень рада за тебя», – написала Забияко в соцсети.

Касаткина в этом году – элита. Она входит в топ-3 по победам и очкам, а еще обновила рейтинговый рекорд

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