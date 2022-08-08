Забияко после победы Касаткиной на турнире в Сан-Хосе: «Тяжело переживать за людей, которых любишь! Очень рада за тебя»

Фигуристка Наталья Забияко отреагировала на победу теннисистки Дарьи Касаткиной на турнире WTA 500 в Сан-Хосе.

В финале Касаткина обыграла американку Шелби Роджерс (6:7, 6:1, 6:2).

«Тяжело выступать и соревноваться, но насколько же тяжело болеть и переживать за людей, которых любишь! Очень рада за тебя», – написала Забияко в соцсети.

Касаткина в этом году – элита. Она входит в топ-3 по победам и очкам, а еще обновила рейтинговый рекорд

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