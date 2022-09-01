Гран-при среди юниоров. 2-й этап. Мразкова и Мразек, Ткаченко и Киляков, Симова и Аксенов покажут ритм-танцы

2 сентября на этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в чешской Остраве дуэты представят ритм-танцы.

Гран-при среди юниоров

2-й этап

Острава, Чехия

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 12.30 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.

Первая разминка

4. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)

Вторая разминка

5. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль)

6. Луиза Борде – Тома Жипулу (Франция)

7. Хейли Ю – Брендан Джианг (Канада)

Третья разминка

9. Нао Кида – Масая Морита (Япония)

11. Катерина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)

12. Дженна Хауэр – Бенджамин Старр (США)

Четвертая разминка

13. Анита Штрауб – Андреас Штрауб (Австрия)

17. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия)

Расписание второго этапа Гран-при среди юниоров в Остраве