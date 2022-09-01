Гран-при среди юниоров. 2-й этап. Мразкова и Мразек, Ткаченко и Киляков, Симова и Аксенов покажут ритм-танцы

2 сентября на этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в чешской Остраве дуэты представят ритм-танцы.
Гран-при среди юниоров
2-й этап
Острава, Чехия
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 12.30 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.
Первая разминка
4. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)
Вторая разминка
5. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль)
6. Луиза Борде – Тома Жипулу (Франция)
7. Хейли Ю – Брендан Джианг (Канада)
Третья разминка
9. Нао Кида – Масая Морита (Япония)
11. Катерина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)
12. Дженна Хауэр – Бенджамин Старр (США)
Четвертая разминка
13. Анита Штрауб – Андреас Штрауб (Австрия)
17. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия)