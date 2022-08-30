«Нашли меня среди подарков?» Щербакова поблагодарила фанатов за поддержку

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова поблагодарила болельщиков за поддержку.

Сейчас спортсменка восстанавливается после операции на колене. В соцсетях она опубликовала фото с подарками от фанатов.

«Нашли меня среди подарков? Мои болельщики всегда находят, чем удивить! Я очень тронута такой поддержкой.

Обещаю, что каждый подарок открою лично и прочитаю все, что вы мне написали. Думаю, на это уйдет не один день.

Спасибо вам за вашу любовь и поддержку!» – сказала Щербакова, написав последнее предложение на китайском языке.

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