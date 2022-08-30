«Нашли меня среди подарков?» Щербакова поблагодарила фанатов за поддержку

Теги сборная России фото женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова поблагодарила болельщиков за поддержку.

Сейчас спортсменка восстанавливается после операции на колене. В соцсетях она опубликовала фото с подарками от фанатов.

«Нашли меня среди подарков? Мои болельщики всегда находят, чем удивить! Я очень тронута такой поддержкой.

Обещаю, что каждый подарок открою лично и прочитаю все, что вы мне написали. Думаю, на это уйдет не один день.

Спасибо вам за вашу любовь и поддержку!» – сказала Щербакова, написав последнее предложение на китайском языке.

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