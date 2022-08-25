Рид Буше: «Овечкин – один из лучших хоккеистов в мире. У него уникальный бросок, шикарное голевое чутье. Ови – суперзвезда»

Нападающий Рид Буше охарактеризовал Александра Овечкина.

– Долго Ягр был лучшим снайпером в истории среди европейцев, но в марте его все же обогнал и устремился за . Побьет ли Ови рекорд?

– Шанс у него однозначно есть. Посмотрите, как он показывал себя в предыдущие два сезона. Ови просто не может не забивать голы. Свои 30-40 шайб за сезон он гарантированно забрасывает.

Овечкин – один из лучших хоккеистов в мире. У него уникальный бросок, шикарное голевое чутье. Это всесторонний игрок, который в решающие минуты матча может сделать результат. Также он здорово отрабатывает в обороне. Ови – суперзвезда, что тут еще скажешь?

– Овечкина, кстати, до переезда в судьба едва не связала с «Авангардом».

– А было бы круто! – сказал Буше.