Рид Буше: «Овечкин – один из лучших хоккеистов в мире. У него уникальный бросок, шикарное голевое чутье. Ови – суперзвезда»

Нападающий «Авангарда» Рид Буше охарактеризовал Александра Овечкина.
– Долго Ягр был лучшим снайпером в истории НХЛ среди европейцев, но в марте Александр Овечкин его все же обогнал и устремился за Уэйном Гретцки. Побьет ли Ови рекорд?
– Шанс у него однозначно есть. Посмотрите, как он показывал себя в предыдущие два сезона. Ови просто не может не забивать голы. Свои 30-40 шайб за сезон он гарантированно забрасывает.
Овечкин – один из лучших хоккеистов в мире. У него уникальный бросок, шикарное голевое чутье. Это всесторонний игрок, который в решающие минуты матча может сделать результат. Также он здорово отрабатывает в обороне. Ови – суперзвезда, что тут еще скажешь?
– Овечкина, кстати, до переезда в «Вашингтон» судьба едва не связала с «Авангардом».
– А было бы круто! – сказал Буше.