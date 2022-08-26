Овечкин о рекорде Гретцки: «Локауты, пандемия – мы потеряли около 100 игр. Получится – хорошо. Нет так нет»

ответил на вопрос о рекорде Уэйна Гретцки по голам в .

На данный момент 36-летний россиянин имеет на счету 780 голов в НХЛ. У Гретцки – 894.

– Ставите ли вы себе цель стать лучшим бомбардиром НХЛ за всю историю?

– Это важно. Чем больше забьешь, тем лучше. Я всегда говорил, что это будет сделать тяжело.

Локауты и пандемия – мы потеряли около 100 игр. Так, может быть, осталось бы 50 шайб. Буду стараться и делать все возможное. Получится – хорошо. Нет так нет, – заявил капитан .