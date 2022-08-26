Плющенко о фильме про Роднину: «Буду в первых рядах смотреть этот фильм. Очень люблю и уважаю ее»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию заявил, что готов быть в первых рядах зрителей нового фильма об .

Над фильмом работает режиссер Константин Статский, известный по сериалам «Ваша честь», «Мажор» и «Мост».

«Наконец-то, у нас много легендарных спортсменов, надо показывать их нашей молодежи, всему миру.

Единственная в мире обладательница трех олимпийских медалей. Нужно снимать такие фильмы, и как можно больше, это очень важно. Буду в первых рядах смотреть этот фильм, очень люблю и уважаю ее», – сказал Плющенко.

Также Плющенко ответил на вопрос, почему о нем до сих пор не сняли фильм.

«Был такой план, но один из чиновников тогда сказал: «Плющенко же еще жив, как можно про него снимать?» Если ждать, пока человек на тот свет уйдет, а потом снимать, не совсем это верно.

У нас много личностей в спорте – Павел Буре, Сергей Федоров, легендарная Елена Исинбаева, Евгений Кафельников, Костя Цзю, Александр Поветкин, Федор Емельяненко. Надо показывать, как они росли, как жили, как тренировались.

Это сейчас большинство на тренировки на машинах приезжают, а тогда люди сами добирались, а у нас, фигуристов, лед месяцами не заливали, мы на улице на снегу катались, какой инвентарь у нас был, тоже многие не знают», – сказал экс-фигурист.

Режиссер Статский работает над фильмом о Родниной: «Здесь есть возможность рассказать в первую очередь мелодраму»