Режиссер Статский работает над фильмом о Родниной: «Здесь есть возможность рассказать в первую очередь мелодраму»

Об Ирине Родниной планируют снять художественный фильм.

Режиссер Константин Статский, известный по сериалам «Ваша честь», «Мажор» и «Мост», работает над полнометражным фильмом о трехкратной олимпийской чемпионке по фигурному катанию .

Презентация проекта под рабочим названием «Роднина» состоялась сегодня на питчинге Фонда кино для организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства.

«Мы все прекрасно помним те кадры, когда на своей третьей Олимпиаде, завоевав третье золото, стоит Роднина. Поднимается флаг Родины, звучит гимн Родины и слезы в ее глазах – это кадры, которые стали символом великих побед нашей страны», – рассказал продюсер Тимур Вайнштейн, назвав проект фильмом о любви к Родине.

«Меня как режиссера заинтересовала не только возможность снять большое кино о спорте, о спортивных достижениях, здесь также есть возможность рассказать в первую очередь мелодраму. <...> Помимо этого у нас не банальная фигура тренера. Этот персонаж также наделен личной драмой, своего рода Пигмалиона, так и просто тренера, чей ученик превзошел его», – отметил Статский.

На роль фигуристки создатели рассматривают, в частности, Любовь Аксенову. В роли тренера Родниной Станислава Жука ожидают увидеть Сергея Безрукова, в роли партнера Родниной Алексея Уланова – Ивана Янковского.

Бюджет проекта составляет 425 млн рублей, авторы просят у Фонда кино поддержку в размере 297 млн рублей.

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