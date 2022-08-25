Гран-при среди юниоров. Лим и Куан, Фраджи и Фурно, Эллиана Пил и Итан Пил выступят с ритм-танцами

26 августа на этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров во французском Куршевеле дуэты представят ритм-танцы.

Гран-при среди юниоров

1-й этап

Куршевель, Франция

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 15.30 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.

Первая разминка

1. Эллиана Пил – Итан Пил (США)

2. Лейла Вейллон – Александр Брэндис (Канада)

3. Лора Хегарти – Кевин Хегарти (Ирландия)

Вторая разминка

4. София Бушелл – Алекс Лапски (Великобритания)

5. Ванесса Фам – Джонатан Роджерс (США)

6. Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция)

7. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)

Третья разминка

8. Селина Фраджи – Жан-Ан Фурно (Франция)

9. Лу Кош – Иван Мельник (Франция)

10. Хайма бен Хелифа – Эверест Зу (Канада)

11. Милла О’Брайен – Лаурин Видеркер (Швейцария)

Расписание первого этапа Гран-при среди юниоров в Куршевеле