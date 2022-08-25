Гран-при среди юниоров. Лим и Куан, Фраджи и Фурно, Эллиана Пил и Итан Пил выступят с ритм-танцами

26 августа на этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров во французском Куршевеле дуэты представят ритм-танцы.
Гран-при среди юниоров
1-й этап
Куршевель, Франция
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 15.30 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
Первая разминка
1. Эллиана Пил – Итан Пил (США)
2. Лейла Вейллон – Александр Брэндис (Канада)
3. Лора Хегарти – Кевин Хегарти (Ирландия)
Вторая разминка
4. София Бушелл – Алекс Лапски (Великобритания)
5. Ванесса Фам – Джонатан Роджерс (США)
6. Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция)
7. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)
Третья разминка
8. Селина Фраджи – Жан-Ан Фурно (Франция)
9. Лу Кош – Иван Мельник (Франция)
10. Хайма бен Хелифа – Эверест Зу (Канада)
11. Милла О’Брайен – Лаурин Видеркер (Швейцария)