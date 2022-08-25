Елена Буянова: «Сегодня Даниелян пришел к нам и поставил перед фактом: хочу поменять свою жизнь, надеюсь, что в новой группе я восстановлюсь»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Буянова прокомментировала уход Артура Даниеляна из ее группы.
Фигурист будет тренироваться под руководством Евгения Рукавицына.
«В течение трех лет мы лечили одну травму Артура, за которой возникала другая. Пытались привести ситуацию в порядок, не сдавались, но у него все время что-то болело. Постоянно искали врачей, кто-то помогал, кто-то нет, но все эти три года он никогда не был полностью здоровым. И последнее время мы готовились не к сентябрьским прокатам, а восстанавливались.
А сегодня он пришел к нам и поставил перед фактом: я хочу поменять свою жизнь. Начать ее с чистого листа. Надеюсь, что в новой группе я восстановлюсь. Сказал, что уходит к Рукавицыну. Мы желаем ему успехов», – сказала Буянова.