Елена Буянова: «Сегодня Даниелян пришел к нам и поставил перед фактом: хочу поменять свою жизнь, надеюсь, что в новой группе я восстановлюсь»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию прокомментировала уход из ее группы.

Фигурист будет тренироваться под руководством .

«В течение трех лет мы лечили одну травму Артура, за которой возникала другая. Пытались привести ситуацию в порядок, не сдавались, но у него все время что-то болело. Постоянно искали врачей, кто-то помогал, кто-то нет, но все эти три года он никогда не был полностью здоровым. И последнее время мы готовились не к сентябрьским прокатам, а восстанавливались.

А сегодня он пришел к нам и поставил перед фактом: я хочу поменять свою жизнь. Начать ее с чистого листа. Надеюсь, что в новой группе я восстановлюсь. Сказал, что уходит к Рукавицыну. Мы желаем ему успехов», – сказала Буянова.