Замминистра спорта Армении: «Можем ли мы увидеть Даниеляна и Петросян в составе армянской сборной? Шанс есть всегда, будем смотреть»

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян рассказал, возможен ли визит в качестве гостя на этап Гран-при среди юниоров в Ереване.

– В СМИ появлялась информация, что на юниорский Гран-при по фигурному катанию, который пройдет в сентябре в Ереване, пригласят Евгению Медведеву с мамой в качестве гостей. Это правда?

– Опять же, это вопрос к федерации. Я курирую спорт в Армении, у меня нет возможности погружаться в возможный приезд Медведевой, хотя я ее очень люблю.

Она прекрасная спортсменка, наша соотечественница, мы всегда рады ее визиту. Но этим должна заниматься профильная федерация нашей страны.

– И все-таки стоит ли ждать российских топовых фигуристов на мастер-классах в Армении?

– Обязательно увидим, будут разные ледовые шоу. Мы всегда открыты для всех, – сказал Гилоян.

Также заместитель министра ответил на вопрос о возможном переходе российских спортсменов в сборную Армении.

– В России выступают молодые и перспективные фигуристы – и . (Даниелян тренируется у Елены Буяновой, Петросян у Этери Тутберидзе – Sports.ru) Можем в ближайшее время увидеть их в составе армянской сборной?

– Шанс есть всегда. Вопрос, что будет с ними и другими российскими фигуристами в ближайшее время. А дальше будем смотреть, – сказал Гилоян.