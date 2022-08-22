Евгений Плющенко: «С днем российского флага, друзья! Уверен, в честь наших спортсменов будет и подниматься флаг нашей страны, и звучать гимн!»

поздравил с днем Государственного флага Российской Федерации.

«С праздником! С днем российского флага, друзья!

Каждый спортсмен испытывает чувство гордости, когда в честь его победы поднимается флаг его страны! Мне посчастливилось четыре раза слышать гимн и видеть наш флаг на четырех мною пройденных Олимпийских играх. Поэтому для каждого из нас с вами это особенный праздник!

Более чем уверен, что в честь наших спортсменов будет и подниматься флаг нашей страны, и звучать гимн!

Мы не раз переживали тяжелые и сложные времена. Проходили большие испытания. Мы и сейчас справимся!

Спорт всегда был вне политики, так как для спортсменов это – смысл жизни, а соревнования – цель и главная мотивация!

Мы не опускаем руки и продолжаем тренироваться, поддерживаем наших спортсменов и с гордостью говорим им, что сегодня – великий день, день российского флага, который в 1668 году был поднят впервые на корабле «Орел».

Флаг, как и гимн нашей страны, должен всегда оставаться в наших сердцах!» – написал двукратный олимпийский чемпион в соцсети.