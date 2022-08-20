Евгений Плющенко: «Титова заряжена, делает четверной сальхов, четверной тулуп, флип получается, но решили без сложностей начать сезон»

Двукратный олимпийский чемпион рассказал, как прошли контрольные прокаты для фигуристки .

«Софа смотрелась очень здорово – и судьи оценили, и федерации понравилось, и мне. Прибавила в скольжении, в скорости катания, в хореографическом аспекте, в скорости вращения. Да, не получился аксель в три с половиной оборота в произвольной, но это начало сезона, сейчас я никого в этом плане не тороплю.

Она заряжена, делает четверной сальхов, четверной тулуп, флип получается, но решили без сложностей начать сезон, на разминке она блестяще делала аксель в три с половиной оборота.

Сейчас сезон на полтора месяца сдвинулся, поэтому время есть. Готовимся к этапам Кубка России, они же негласный юниорский Гран-при. Девочка сильная, пашет, работает, все нормально.

«Чардаш» для ее короткой программы предложил я, это моя программа. Когда-то давным-давно мне писал эту композицию для короткой программы Эдвин Мартон. Мы долго сидели с ним в студиях, я к нему ездил, он ко мне, сейчас я принял решение сделать именно «Чардаш» для Софы.

Произвольная – выбор ее и Димы Михайлова, неплохая композиция, что-то новое, что-то мистическое, современное, ей это подошло. Новая композиция прозвучала в новом ключе. Всем понравился ее артистизм, уверенность катания», – сказал Плющенко.

Юниорки повторяют за Валиевой и Трусовой, а Плющенко продвигает взрослую музыку – главное о контрольных прокатах фигуристок

Кто из фигуристок очаровал на контрольных прокатах? Двое от Тутберидзе и – упс – никого от Плющенко