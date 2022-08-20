Плющенко о программах Жилиной: «Кто-то сказал, что рано такие образы делать, но мне кажется, надо сейчас начинать, чтобы брать серьезную планку на следующие сезоны»

Двукратный олимпийский чемпион рассказал о новых программах фигуристки .

«Оба выбора программ – мои, Нике понравилось. Короткая программа – Je t’aime, ее ставила Лена Радионова, с которой мы начали сотрудничать. Мне она очень нравится как постановщик, она креативная, и мне хотелось, чтобы с Никой поработала именно девушка, чтобы добавить женского катания.

Мы хотим, чтобы она взрослела, не хотелось брать юниорские программы для маленьких девочек, хочется ее двигать вперед, во взрослое катание, она это может, у нее это уже стало получаться. Кто-то сказал, что рано такие образы делать, но мне кажется, надо сейчас начинать, чтобы брать серьезную планку на следующие сезоны, надо смотреть в будущее.

Короткая прошла очень хорошо – есть фишки, есть находки, очень много работали и работаем сейчас над скольжением. В этом году с ней работает и Сережа Вербило, поэтому виден результат, прогресс, и это также оценили судьи, прогресс в скорости вращения, четче стала работать по хореографии, но есть еще куда стремиться.

Что касается произвольной, мы пошли на три четверных прыжка – сделала четверной сальхов, в конце четверной тулуп. Контент сильный, сложный, два четверных прыжка во второй половине – сальхов и тулуп, также комбинация лутц-ойлер-сальхов, то есть три сложнейших элемента во второй половине.

На тренировках она выполняет блестяще, на месте первого тройного лутца, будет четверной, но пока поставили тройной, чтобы была накатка, не стал ничего менять по элементами, пока пойдем с четырьмя четверными, пока так запланировали.

На прокатах была обидная ошибка на двойном акселе – начали менять в этом сезоне технику тройного акселя, технически он изначально был не по технике Мишина, не по моей технике, за всем сразу не угнаться. Он уже улучшился, но произошла небольшая ошибка, ничего страшного, будет бдительна.

Мы не стали в короткую вставлять тройной аксель, хотя она делала его в прошлом году. В этом году от этой истории ушли, нужно было прокататься чисто. Где-то получилось, где-то надо еще дорабатывать, и мы все это видим, и судьи это сказали», – сказал Плющенко.

Юниорки повторяют за Валиевой и Трусовой, а Плющенко продвигает взрослую музыку – главное о контрольных прокатах фигуристок

Кто из фигуристок очаровал на контрольных прокатах? Двое от Тутберидзе и – упс – никого от Плющенко