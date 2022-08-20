Сергей Дудаков: «Двоеглазова на сборе прыгала четверные флип и тулуп. Будем работать, чтобы вставлять в программу»

Заслуженный тренер России Сергей Дудаков рассказал о новых программах Арсения Федотова, и Алисы Двоеглазовой.

«Новые программы спортсменам мы ставили на сборе в Новогорске. Авторы идей и постановок программ Арсения и Алисы – Даниил Маркович Глейхенгауз и Этери Георгиевна. Программы Даше сделал Георгий Похилюк, который также работает в нашей команде.

У две новые программы. Короткая «Караван», произвольная – «Вестсайдская история». На мой взгляд, обе получились удачными. Короткая – динамичная, быстрая, и Арсений держит темп, при этом выразительно катается. В произвольной много интересных находок. Мы добавили новый контент – четверные тулуп, сальхов. Будем с лутцем работать.

Даше Садковой оставили произвольную программу (мюзикл «Привидение»). В прошлом году Даша нигде не выступала, пропустила весь сезон, потому что травмирована была. У нее новая красивая короткая программа – «Concerto Pour Une Voix» в исполнении Saint-Preux.

По элементам – сложные прыжки учим, надеемся, все получится. Даша прыгала четверной тулуп, сейчас его восстанавливаем, потому что она много пропустила из-за травмы.

поменяли обе программы. Короткая – «Hymne a l’amour», произвольная – из фильма «La La Land» (Another Day of Sun). Хорошие программы. Алиса и четверной флип здесь на сборе прыгала, и тулуп. Будем работать над этим, чтобы вставлять в программу», – рассказал Сергей Дудаков.