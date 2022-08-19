«Сестра лапши». Это что-то новенькое. Мне нравится». Дюамель оценила высказывания Уивер

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в команде, канадка Меган Дюамель оценила высказывания Кэйтлин Уивер о травме россиянки Алены Косторной.

Ранее Косторная в интервью RT рассказала, что будучи юниоркой, год каталась с переломом ноги: «Вот тогда я и почувствовала, что такое, когда глотаешь обезболивающие горстями, а эффекта ноль». Уивер в соцсетях прокомментировала эти слова следующим образом: «Продолжайте говорить мне, что сестра лапши не при делах».

«Сестра лапши». Это что-то новенькое. Мне нравится», – написала Дюамель в комментариях к посту Уивер.

«Продолжайте говорить мне, что сестра лапши не при делах». Канадская фигуристка Уивер о словах Косторной про травму в годы юниорской карьеры