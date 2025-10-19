Сизерон о костюме Фурнье-Бодри в ритм-танце: «Черпали вдохновение в образе Мадонны, но не пытались повторить его детали, например, конусообразный лиф»
В ритм-танце французский дуэт выступает под песни Мадонны.
«Это легендарный корсет, который создал французский кутюрье Жан-Поль Готье для концертного тура Мадонны в 1990-м. Когда мы решили взять эту композицию, то практически сразу подумали именно об этом образе.
Я немного рисую, поэтому сделал несколько набросков: но мне не хотелось буквально повторять такой известный силуэт. Мы черпали вдохновение в этом образе, а не пытались повторить его детали, например, конусообразный лиф.
Окончательное решение принимала Лоранс, я только предложил пару идей. В оригинале у Мадонны было две версии корсета – в золотом и розовом цвете. Мы решили сделать более приглушенный вариант, в сторону цвета шампанского», – рассказал Сизерон.
