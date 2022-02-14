Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в командном турнире, канадская фигуристка Меган Дюамель раскритиковала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу россиянки Камилы Валиевой.

Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что в декабре Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин, но сегодня CAS разрешил ей продолжить выступления. При этом разбирательства по данному делу еще продолжаются.

«Как теперь кто-то может серьезно относиться к женскому турниру? Нам только что сказали, что запрещенные препараты и абьюз – это нормально. Если спорт сейчас такой, я не хочу иметь с ним ничего общего. 14 февраля 2022 года. День, когда олимпийский дух умер», – написала Дюамель в твиттере.

Решение суда по Валиевой справедливо. Но вопрос, как допинг попал в организм Камилы, пока без ответа – и его придется найти

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