Евгения Медведева: «Костюм играет не первостепенную, но вторую роль в успехе спортсмена»

Евгения Медведева отметила значимость костюма в успехах спортсменов.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию стала почетным гостем Московской недели высокой моды в спорте, проходившей 17-18 октября.

«Костюм играет все же не первостепенную, но вторую роль в успехе спортсмена. Вообще любой деятель искусства благодаря костюму может выразить себя. А уж наряды олимпийских чемпионов – настоящее произведение искусства. Здорово, что сейчас уделяется такое внимание спортивной моде. Смотрю на этих детей на подиуме и радуюсь, в мое время такого не было», – сказала Медведева.

