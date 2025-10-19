Фурнье-Бодри о корсете для ритм-танца: «Обычно мне нравятся юбки подлиннее, ладно – мне просто нравится, когда юбка есть»

Лоранс Фурнье-Бодри рассказала о наряде для ритм-танца под Мадонну.

Французская фигуристка выступает в дуэте с Гийомом Сизероном.

«Обычно мне нравятся юбки подлиннее, ладно – мне просто нравится, когда юбка есть, ха-ха. Но при этом я люблю, когда в костюме видны ноги, а с этим проблем нет, как вы видите. Но самое главное, что мне нравится быть разной – в каждой новой программе. Круто, что мне выпал образ Мадонны, об этом можно только мечтать.

Мы отослали эскизы во французское ателье, с которым обычно работает Гийом . Они сшили корсет без единой примерки, поэтому когда я его получила, оказалось, что он коротковат. Нам пришлось его расставлять у моей швеи в Монреале, поэтому после этого турнира мы снова отправим его во Францию на доработку. К нашему следующему этапу Гран-при , в Финляндии, он будет готов», – сказала Фурнье-Бодри .

