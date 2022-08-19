Вайцеховская о травме Щербаковой: «Не исключено, что это следствие преротейшенов и недокрутов. Даже после операции негативное воздействие на сустав не уйдет»

Журналист Елена Вайцеховская высказалсь о травме олимпийской чемпионки по фигурному катанию .

«Обещанное: почему считаю, что «олимпийское» поколение российских одиночниц может плавно перейти в разряд второго эшелона.

Начнем с верхушки олимпийского пьедестала. С Анны Щербаковой, которую на неделе прооперировали в Германии.

Из консультации с одним из ведущих отечественных спортивных хирургов, профессором Архиповым, вынесла следующее:

Разрыв большого рога мениска – травма неприятная, но в ней есть определенные плюсы для спортивного будущего, если можно так сказать. В отличие от повреждений боковых менисков, где фактически отсутствуют кровеносные сосуды, большой рог сшивают, и он срастается. Период рубцевания – шесть недель, но есть нюанс. Для того, чтобы рубцовая ткань превратилась в сухожильную и держала нагрузку, период восстановления до выхода на лед и возобновления тренировок должен составить от трех до четырех месяцев.

Если иметь виды на продолжение спортивной карьеры, лечиться нужно основательно. Травма эта, как правило, возникает от хронических режущих нагрузок (например, скручивания в суставе), в случае с Щербаковой не исключено, что это следствие преротейшенов и недокрутов. То есть, даже после успешной операции негативное воздействие на сустав никуда не уйдет: в этом плане чудес в спорте не бывает.

Сумеет ли олимпийская чемпионка вернуться в соревновательный режим, пропустив сезон – вопрос открытый. Во-первых, нужно ли это ей? А, во-вторых, существует фактор, который в свое время (после безуспешных попыток еще одной олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой вернуться в спорт) очень четко сформулировала :

«Знаете, как бывает: ты шел-шел-шел к цели, достиг ее и дал себе слабинку. Кажется, вроде бы ерунда: сделаешь в нужный момент шаг обратно, и опять будешь в прежней жизни. А это совсем не так...» – написала Вайцеховская.

Фигуристы молчат о завершении карьеры – и странно их за это упрекать. В защиту Загитовой, Медведевой и, возможно, Щербаковой