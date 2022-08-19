Журанков о Щербаковой: «Зачем олимпийской чемпионке убиваться на Кубке России с больными коленями? Если хочешь продолжать спортивную карьеру, надо их залечить»

Комментатор Андрей Журанков высказался о светской активности фигуристок.

– Какое событие за это межсезонье тебя больше всего зацепило?

– То, чем это межсезонье отличается от предыдущих, – светская активность девчонок группы Тутберидзе. Они нарасхват. У Загитовой и Медведевой не было таких масштабов. Они даже на шлейфе Щербаковой, Трусовой и Валиевой будто снова запущены в круговорот этой шоу-жизни. Фотосессии, форумы, открытые тренировки, выступления...

– ИП Анна и Александра вот зарегистрировали.

– Ну, это понятно почему. Во всем шоу-бизнесе идет гонорарная плата. У всех киношников, артистов, режиссеров, постановщиков есть ИП.

– Когда только начиналось шоу Тутберидзе, казалось, что она развивает свой бренд и не дает девушкам раскручивать себя. Получается, ее контроль над ученицами переоценен?

– Получается, те, кто так думал, ошибаются. Сейчас каждая как отдельная звезда, существует отдельно от Тутберидзе. У всех заслуженный отпуск. Отпахали страшный нечеловеческий сезон, с травмами, которые надо сейчас залечивать. Никакой подковерной драматургии я тут не вижу.

– Второй вывод – значит, Трусова, Щербакова, Валиева уделяют меньше внимания фигурному катанию.

– Ну конечно.

– Значит, не всех мы увидим в новом сезоне?

– По Щербаковой уже официально сказали, что она лечит колено. Да и в целом, если ты все лето не работаешь над новыми программами, не закладываешь базу ОФП, сезон не выдержишь. Традиционных мощных подготовительных тренировок у них не было.

Будь сейчас полноценный международный сезон, подходили бы по-другому. По большому счету, зачем олимпийской чемпионке убиваться сейчас на Кубке России с больными коленями и усугублять травмы? Если ты хочешь продолжать артистическую карьеру, даже спортивную, надо их залечить. Относимся с уважением к этапам Кубка, но ради чего это? – сказал Журанков.

Фигуристы молчат о завершении карьеры – и странно их за это упрекать. В защиту Загитовой, Медведевой и, возможно, Щербаковой