Туренко о переходе Грассля к американским тренерам: «Решение было принято для его развития. Конечная цель – бороться за пьедестал Милана-2026»

Тренер и консультант итальянского фигуриста Даниэля Грассля Ангелина Туренко рассказала, почему спортсмен решил уехать тренироваться в США.

Ранее стало известно, что новыми наставниками итальянца стали Алексей Летов и Ольга Ганичева. Грассль тренировался под руководством Лоренцо Магри, в штаб которого входит Туренко.

«Да, Даниэль в этом сезоне будет тренироваться в США, но это решение принято коллегиально всей командой и президентом [федерации]. Даниэль остается спортсменом нашего клуба, когда он дома, мы с ним работаем.

Решение было принято для его развития, движения вперед, погружения в североамериканский стиль катания. Сейчас самое время в начале нового олимпийского цикла попробовать такое сотрудничество, а дальше время покажет, конечная цель – бороться за пьедестал на Олимпийских играх в Милане», – сказала Туренко.

Даниэль Грассль ушел от тренера Лоренцо Магри и будет работать с Алексеем Летовым