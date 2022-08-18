Титова, Зинина, Двоеглазова, Рубцова чисто исполнили короткую программу, Садкова допустила степ-аут

Теги сборная России женское катание контрольные прокаты Софья Титова Вероника Жилина Алина Горбачева Мария Захарова Дарья Садкова Любовь Рубцова Елизавета Куликова Анастасия Зинина Алиса Двоеглазова Надежда Понтелеенко Таисия Щербинина Фигурное катание

Фигуристки юниорской сборной России по фигурному катанию представили короткие программы на контрольных прокатах в Новогорске. 

Софья Титова чисто исполнила программу с двойным акселем, тройным риттбергером и каскадом тройной лутц – тройной тулуп. Вероника Яметова с этим же контентом допустила степ-аут на лутце. 

Мария Гордеева начала прокат с тройного риттбергера, далее исполнила двойной аксель и каскад тройной лутц – тройной тулуп. 

Анастасия Зинина, Елизавета Куликова, Вероника Жилина, Алина Горбачева и Елизавета Лабутина исполняли двойной аксель, тройной риттбергер и каскад тройной лутц – тройной тулуп. Куликова допустила ошибку на каскаде, Лабутина на нем упала. 

Надежда Понтелеенко чисто исполнила прыжковые элементы – двойной аксель, тройной риттбергер и каскад тройной флип – тройной тулуп, но упала на дорожке шагов. 

Мария Захарова и Алиса Двоеглазова без ошибок справились с двойным акселем, тройным риттбергером и каскадом тройной лутц – тройной тулуп, Дарья Садкова допустила степ-аут на втором прыжке в каскаде. 

Любовь Рубцова чисто откатала с двойным акселем, тройным риттбергером и каскадом тройной лутц – тройной тулуп.

Таисия Щербинина сделала тройной лутц – тройной тулуп, упала на тройном риттбергере, но чисто исполнила аксель в 2,5 оборота. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные