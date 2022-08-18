Титова, Зинина, Двоеглазова, Рубцова чисто исполнили короткую программу, Садкова допустила степ-аут

Фигуристки юниорской сборной России по фигурному катанию представили короткие программы на контрольных прокатах в Новогорске.
Софья Титова чисто исполнила программу с двойным акселем, тройным риттбергером и каскадом тройной лутц – тройной тулуп. Вероника Яметова с этим же контентом допустила степ-аут на лутце.
Мария Гордеева начала прокат с тройного риттбергера, далее исполнила двойной аксель и каскад тройной лутц – тройной тулуп.
Анастасия Зинина, Елизавета Куликова, Вероника Жилина, Алина Горбачева и Елизавета Лабутина исполняли двойной аксель, тройной риттбергер и каскад тройной лутц – тройной тулуп. Куликова допустила ошибку на каскаде, Лабутина на нем упала.
Надежда Понтелеенко чисто исполнила прыжковые элементы – двойной аксель, тройной риттбергер и каскад тройной флип – тройной тулуп, но упала на дорожке шагов.
Мария Захарова и Алиса Двоеглазова без ошибок справились с двойным акселем, тройным риттбергером и каскадом тройной лутц – тройной тулуп, Дарья Садкова допустила степ-аут на втором прыжке в каскаде.
Любовь Рубцова чисто откатала с двойным акселем, тройным риттбергером и каскадом тройной лутц – тройной тулуп.
Таисия Щербинина сделала тройной лутц – тройной тулуп, упала на тройном риттбергере, но чисто исполнила аксель в 2,5 оборота.