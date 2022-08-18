Титова, Зинина, Двоеглазова, Рубцова чисто исполнили короткую программу, Садкова допустила степ-аут

Фигуристки юниорской сборной России по фигурному катанию представили короткие программы на контрольных прокатах в Новогорске.

чисто исполнила программу с двойным акселем, тройным риттбергером и каскадом тройной лутц – тройной тулуп. Вероника Яметова с этим же контентом допустила степ-аут на лутце.

Мария Гордеева начала прокат с тройного риттбергера, далее исполнила двойной аксель и каскад тройной лутц – тройной тулуп.

, , , и Елизавета Лабутина исполняли двойной аксель, тройной риттбергер и каскад тройной лутц – тройной тулуп. Куликова допустила ошибку на каскаде, Лабутина на нем упала.

чисто исполнила прыжковые элементы – двойной аксель, тройной риттбергер и каскад тройной флип – тройной тулуп, но упала на дорожке шагов.

Мария Захарова и без ошибок справились с двойным акселем, тройным риттбергером и каскадом тройной лутц – тройной тулуп, допустила степ-аут на втором прыжке в каскаде.

чисто откатала с двойным акселем, тройным риттбергером и каскадом тройной лутц – тройной тулуп.

Таисия Щербинина сделала тройной лутц – тройной тулуп, упала на тройном риттбергере, но чисто исполнила аксель в 2,5 оборота.