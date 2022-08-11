Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России. Их покажет Первый канал

Теги сборная России Первый канал мужское катание женское катание Софья Титова Максим Белявский Вероника Жилина Марк Лукин Владислав Дикиджи Алина Горбачева Арсений Федотов Дарья Садкова Любовь Рубцова Елизавета Куликова Анастасия Зинина Николай Угожаев Алиса Двоеглазова Надежда Понтелеенко Фигурное катание

Первый канал покажет контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию в прямом эфире на своем сайте.

Сборная России 

Контрольные прокаты

Новогорск

18 августа

Юниоры, короткая программа

15.10

Юниорки, короткая программа

16.55

19 августа

Юниоры, произвольная программа

13.55

Юниорки, произвольная программа

15.55

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское. 

Юниоры: Андрей Анисимов, Максим Белявский, Владислав Дикиджи, Федор Зонов, Лев Лазарев, Михаил Полянский, Иван Рамзенков, Кирилл Сарновский, Никита Сарновский, Марк Лукин, Михаил Тихонов, Николай Угожаев, Григорий Федоров, Арсений Федотов

Юниорки: Алина Горбачева, Мария Гордеева, Алиса Двоеглазова, Вероника Жилина, Мария Захарова, Анастасия Зинина, Елизавета Куликова, Елизавета Лабутина, Надежда Понтелеенко, Любовь Рубцова, Дарья Садкова, Софья Титова, Таисия Щербинина, Вероника Яметова.

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