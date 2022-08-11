Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России. Их покажет Первый канал

Первый канал покажет контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию в прямом эфире на своем сайте.

Сборная России

Контрольные прокаты

Новогорск

18 августа

Юниоры, короткая программа

15.10

Юниорки, короткая программа

16.55

19 августа

Юниоры, произвольная программа

13.55

Юниорки, произвольная программа

15.55

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское.

Юниоры: Андрей Анисимов, , , Федор Зонов, Лев Лазарев, Михаил Полянский, Иван Рамзенков, Кирилл Сарновский, Никита Сарновский, , Михаил Тихонов, , Григорий Федоров,

Юниорки: , Мария Гордеева, , , Мария Захарова, , , Елизавета Лабутина, , , , , Таисия Щербинина, Вероника Яметова.