Горбачева катала «Круэллу», Жилина – Je Taime от Франсуа Паради, у Титовой – «Чардаш»: российские юниорки показали новые короткие программы

Сегодня российские фигуристки показали новые короткие программы на контрольных прокатах юниорской сборной в Новогорске.
Контрольные прокаты-2022
Новогорск
Юниорки
Софья Титова – Чардаш
Вероника Яметова – False Imposition от Макса Кэмерона
Мария Гордеева – Primavera в исполнении Людовико Эйнауди
Анастасия Зинина – Haunted Heart в исполнении Кристины Агилеры
Елизавета Куликова – саундтрек к сериалу «Академия Амбрелла» от Джеффа Руссо
Вероника Жилина – Je Taime в исполнении Франсуа Паради
Алина Горбачева – саундтрек к фильму «Круэлла»
Елизавета Лабутина – Christening от Джеймса Ньютона Говарда
Надежда Понтелеенко – Raga’s Dance в исполнении Ванессы Мэй
Мария Захарова – I Put A Spell On You в исполнении Энни Ленно
Алиса Двоеглазова – Hymme A Lamour от Готье Капюсона
Дарья Садкова – Legato в исполнении Ever So Blue
Любовь Рубцова – The Final Time Traveller от Сары Аллэйн
Таисия Щербинина – Song For The Little Sparrow в исполнении Патрисии Каас