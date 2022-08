Горбачева катала «Круэллу», Жилина – Je Taime от Франсуа Паради, у Титовой – «Чардаш»: российские юниорки показали новые короткие программы

Сегодня российские фигуристки показали новые короткие программы на контрольных прокатах юниорской сборной в Новогорске.

Контрольные прокаты-2022

Новогорск

Юниорки

– Чардаш

Вероника Яметова – False Imposition от Макса Кэмерона

Мария Гордеева – Primavera в исполнении Людовико Эйнауди

– Haunted Heart в исполнении Кристины Агилеры

– саундтрек к сериалу «Академия Амбрелла» от Джеффа Руссо

– Je Taime в исполнении Франсуа Паради

– саундтрек к фильму «Круэлла»

Елизавета Лабутина – Christening от Джеймса Ньютона Говарда

Надежда Понтелеенко – Raga’s Dance в исполнении Ванессы Мэй

Мария Захарова – I Put A Spell On You в исполнении Энни Ленно

Алиса Двоеглазова – Hymme A Lamour от Готье Капюсона

Дарья Садкова – Legato в исполнении Ever So Blue

Любовь Рубцова – The Final Time Traveller от Сары Аллэйн

Таисия Щербинина – Song For The Little Sparrow в исполнении Патрисии Каас