Горбачева катала «Круэллу», Жилина – Je Taime от Франсуа Паради, у Титовой – «Чардаш»: российские юниорки показали новые короткие программы

Теги сборная России женское катание контрольные прокаты Софья Титова Вероника Жилина Алина Горбачева Мария Захарова Дарья Садкова Любовь Рубцова Елизавета Куликова Анастасия Зинина Алиса Двоеглазова Мария Гордеева Вероника Яметова Надежда Понтелеенко Елизавета Лабутина Таисия Щербинина Фигурное катание

Сегодня российские фигуристки показали новые короткие программы на контрольных прокатах юниорской сборной в Новогорске.

Контрольные прокаты-2022

Новогорск

Юниорки

Софья Титова – Чардаш

Вероника Яметова – False Imposition от Макса Кэмерона

Мария Гордеева – Primavera в исполнении Людовико Эйнауди

Анастасия Зинина – Haunted Heart в исполнении Кристины Агилеры

Елизавета Куликова – саундтрек к сериалу «Академия Амбрелла» от Джеффа Руссо 

Вероника Жилина – Je Taime в исполнении Франсуа Паради

Алина Горбачева – саундтрек к фильму «Круэлла»

Елизавета Лабутина –  Christening от Джеймса Ньютона Говарда

Надежда Понтелеенко – Raga’s Dance в исполнении Ванессы Мэй 

Мария Захарова – I Put A Spell On You в исполнении Энни Ленно

Алиса Двоеглазова – Hymme A Lamour от Готье Капюсона

Дарья Садкова – Legato в исполнении Ever So Blue

Любовь Рубцова – The Final Time Traveller от Сары Аллэйн

Таисия Щербинина – Song For The Little Sparrow в исполнении Патрисии Каас

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные