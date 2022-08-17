Светлана Колесниченко: «Поддержала бы слова Вяльбе — надо бегать за идею, остальное придет. В нужный момент все будет так, как нужно»

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко высказалась о призовых на внутрироссийских соревнованиях.

— Отсутствие международных соревнований лишает и части дохода — призовых. За выступление на Спартакиаде они полагаются?

— Я думала, что выступаю здесь за ноль рублей, по собственной инициативе. Знала только, что соревнования позволяют девочкам получить право на президентские выплаты, но поскольку я их уже получаю на правах олимпийской чемпионки, то на меня это никак не повлияет. Рада за Варвару (Субботину), потому что у нее пока еще нет олимпийского золота, а успешное участие в этих соревнованиях позволит ей получать выплаты.

На самом деле наша история — не про деньги. За деньгами мне надо было идти в другой вид спорта, в синхронном плавании каждый работает ради достижения цели. У меня еще есть желание съездить на два чемпионата мира, на Олимпиаду. Да, раньше я говорила, что не являюсь фанатом своего дела, но с возрастом стала понимать, что я человек, который без спорта не может.

— В биатлоне на внутрироссийских соревнованиях обещают солидные призовые, в лыжах Елена Вяльбе говорит, что у нее на это денег нет. Возникла дискуссия: должна ли сейчас существовать подобная материальная мотивация?

— Тонкая грань. Я, видимо, старой закалки, поэтому поддержала бы слова Вяльбе — надо бегать за идею, остальное придет. В нужный момент все будет так, как нужно.

Деньги — это хорошо, но к хорошему привыкаешь быстро, и со временем спортсмены могут начать говорить: а что такое, а почему нам не платят? И все в итоге будет упираться в деньги. Начинать в любом случае нужно с идеи. Мы с детства работаем ради нее, нам тогда никто ни за что не платил.

Когда я в 13 лет приехала в Москву, то получала 7 500 рублей в месяц, и я как-то на них жила. Как сейчас на них жить, я не знаю, но тогда мне это удавалось.

— Президентские выплаты — это сколько?

— 52 тысячи. Спасибо, что так, потому что в 2016 году было 35. Серебряным и бронзовым призерам выплачивают поменьше.

— Количество золотых медалей имеет значение?

— Даже если ты Светлана Ромашина и у тебя семь золотых олимпийских медалей, ты все равно получаешь 52 тысячи, на семь они не умножаются, – сказала Колесниченко.

Синхронистка Колесниченко о зарплатах футболистов: «Не буду сравнивать со своей, плакать захочется. За победу на Олимпиаде дают 4 млн рублей. Вот что на них можно купить?»