Светлана Колесниченко: «Поддержала бы слова Вяльбе — надо бегать за идею, остальное придет. В нужный момент все будет так, как нужно»

Теги синхронное плавание Спартакиада Елена Вяльбе Светлана Колесниченко сборная России (синхронное плавание) ТАСС Водные виды

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко высказалась о призовых на внутрироссийских соревнованиях. 

— Отсутствие международных соревнований лишает и части дохода — призовых. За выступление на Спартакиаде они полагаются? 

— Я думала, что выступаю здесь за ноль рублей, по собственной инициативе. Знала только, что соревнования позволяют девочкам получить право на президентские выплаты, но поскольку я их уже получаю на правах олимпийской чемпионки, то на меня это никак не повлияет. Рада за Варвару (Субботину), потому что у нее пока еще нет олимпийского золота, а успешное участие в этих соревнованиях позволит ей получать выплаты.

На самом деле наша история — не про деньги. За деньгами мне надо было идти в другой вид спорта, в синхронном плавании каждый работает ради достижения цели. У меня еще есть желание съездить на два чемпионата мира, на Олимпиаду. Да, раньше я говорила, что не являюсь фанатом своего дела, но с возрастом стала понимать, что я человек, который без спорта не может.

— В биатлоне на внутрироссийских соревнованиях обещают солидные призовые, в лыжах Елена Вяльбе говорит, что у нее на это денег нет. Возникла дискуссия: должна ли сейчас существовать подобная материальная мотивация?

— Тонкая грань. Я, видимо, старой закалки, поэтому поддержала бы слова Вяльбе — надо бегать за идею, остальное придет. В нужный момент все будет так, как нужно.

Деньги — это хорошо, но к хорошему привыкаешь быстро, и со временем спортсмены могут начать говорить: а что такое, а почему нам не платят? И все в итоге будет упираться в деньги. Начинать в любом случае нужно с идеи. Мы с детства работаем ради нее, нам тогда никто ни за что не платил.

Когда я в 13 лет приехала в Москву, то получала 7 500 рублей в месяц, и я как-то на них жила. Как сейчас на них жить, я не знаю, но тогда мне это удавалось.

— Президентские выплаты — это сколько?

— 52 тысячи. Спасибо, что так, потому что в 2016 году было 35. Серебряным и бронзовым призерам выплачивают поменьше.

— Количество золотых медалей имеет значение?

— Даже если ты Светлана Ромашина и у тебя семь золотых олимпийских медалей, ты все равно получаешь 52 тысячи, на семь они не умножаются, – сказала Колесниченко. 

Синхронистка Колесниченко о зарплатах футболистов: «Не буду сравнивать со своей, плакать захочется. За победу на Олимпиаде дают 4 млн рублей. Вот что на них можно купить?»

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