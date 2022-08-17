Светлана Журова: «Всегда футболистам платили больше, чем другим спортсменам. В синхронном плавании можно надеяться только на государство»

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова синхронистки Светланы Колесниченко о зарплатах футболистов.

«Всегда так было, что футболистам и хоккеистам платили больше, чем другим спортсменам. Можно по этому поводу сожалеть, но футболисты и хоккеисты получают деньги не от государства, а от спонсоров.

Во всем мире такая ситуация с другими видами спорта. Всем спортсменам обидно, что у футболистов такая привилегия.

В то же время футбол очень интересен болельщикам. Любой спонсор вкладывается в футбол, потому что там есть большое внимание.

В синхронном плавании и, например, в конькобежном спорте можно надеяться только на государство. То, что оно может заплатить, то и есть. В таких видах спорта спонсоры крайне редко заходят.

Это крик души Светланы, но и в советские времена олимпийским спортсменам платили небольшие деньги», — сказала Журова.

Синхронистка Колесниченко о зарплатах футболистов: «Не буду сравнивать со своей, плакать захочется. За победу на Олимпиаде дают 4 млн рублей. Вот что на них можно купить?»

Светлана Колесниченко: «Поддержала бы слова Вяльбе — надо бегать за идею, остальное придет. В нужный момент все будет так, как нужно»