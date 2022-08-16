Леонова об отстранении российских фигуристов: «Наша федерация придумала столько стартов, что будет даже интереснее. А в мире – пусть без нас плачут»

Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова высказалась об отстранении российских фигуристов от международных соревнований.

– Продолжается отстранение российских фигуристов от международных турниров. Как вы думаете, это ударит по развитию фигурного катания в России и в мире?

– Я бы не сказала. У нас, например, проходят наборы в группы по фигурному катанию, и дети приходят, идут кататься. Желающие все равно есть. Дети хотят быть как Валиева, Загитова, Медведева. Все это есть.

А то, что нет соревнований: наша федерация фигурного катания придумала столько стартов, что будет даже еще интереснее. А в мире – пусть без нас уж плачут. Интереса, наверное, такого не будет. <...>

– Вы планируете смотреть международные турниры в новом сезоне? Или ограничитесь российскими?

– Думаю, только результаты, и если вдруг будут какие-то интересные комментарии, допустим, какая классная программа у Юмы (Кагиямы) или кто-то что-то сделал, тогда я пересмотрю. А так, чтобы прямо следить, пожалуй, нет. Буду смотреть старты с нашими спортсменами.

– Можете посоветовать, как нашим фигуристам сохранить мотивацию в новом сезоне без международных стартов?

– Просто хочется сказать, что они сами знают, что любой старт или какое-то шоу – это все равно очень круто. Если ты кайфуешь от того, что делаешь, то уже находишься на пути к успеху, и это здорово. Главное – получать удовольствие от того, чем ты занимаешься, – сказала Леонова.