Фигуристка Константинова о кричалке в поддержку «Зенита»: «Было неприятно видеть не самые лестные комментарии. Никогда не допускаю неуважительное отношение к клубам»

Российская фигуристка Станислава Константинова высказалась о критике в свой адрес после матча между «Зенитом» и ЦСКА (2:1) в Санкт-Петербурге.

Ранее спортсменка выложила в соцсети фото со стадиона и процитировала кричалку петербургских фанатов: «Оп, давай-давай! Доминируй, унижай!»

– В субботу вы ходили на матч «Зенит» – ЦСКА. Можете назвать себя фанаткой клуба?

– Я фанатка питерского клуба, я родилась в Санкт‑Петербурге, выросла здесь, за «Зенит» еще болеет мой папа. Не могу сказать, что всегда была фанатом футбола, но люблю ходить на стадион и болеть за родную команду. Матчи «Зенита» заряжают меня.

– Какие впечатления произвела игра?

– Впечатления отличные. Была напряженная игра, много интересных моментов. Я всегда с удовольствием прихожу на стадион, сижу рядом с фанатским виражом, ем мороженое и поддерживаю родной клуб.

– Ваша фотография со стадиона вызвала шквал негативных комментариев. Как реагируете на такое?

– На самом деле, было неожиданно. Я поделилась впечатлениями от матча, выложила фотографию и подписала ее текстом фанатской кричалки. Кричалку я не сама придумала, выбрала одну из самых безобидных.

Мне было неприятно видеть не самые лестные комментарии. Со своей стороны я никогда не допускаю неуважительное отношение к клубам, болельщикам и спортсменам. Ничего такого я не написала, просто болею за «Зенит», – сказала Константинова.

Фигуристка Константинова поздравила «Зенит» с победой над ЦСКА: «Оп, давай-давай! Доминируй, унижай!»