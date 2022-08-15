Станислава Константинова: «Что касается карьеры, то в следующем сезоне выступать точно не буду. Возможно, буду работать за границей»

Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о дальнейших планах.

Ранее спортсменка заявляла о возможном завершении карьеры.

«Пока учусь в университете, о тренерской деятельности задумывалась, но для этого нужно приобрести опыт и знания. Программы ставлю, я берусь за любую постановочную работу.

Что касается продолжения карьеры, то в следующем сезоне выступать точно не буду. Пока я остаюсь в Санкт-Петербурге.

Есть много предложений о работе. Возможно, буду работать за границей», – сказала Константинова.