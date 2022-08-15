Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о шансах олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой вернуться в спорт.

Последний раз спортсменка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года.

«Перерыв немаленький, но Алина еще молода (сейчас Загитовой 20 лет – Sports.ru) и может рискнуть попробовать. Тем более в условиях большой внутренней конкуренции это будет интересно.

В различных видах спорта люди возвращались и добивались, быть может, не самых высоких результатов, но самоутверждались, что они выступают на очень высоком уровне.

Есть много примеров, когда девушки выходили замуж, рожали, потом возвращались в спорт и достигали своего уровня», – отметил Лайшев.

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