Бетина Попова: «Косторная уже сталкивалась с серьезными повреждениями, она умеет с этим справляться. Она вернется на лед, став еще сильнее»

Бывшая фигуристка, хореограф Бетина Попова считает, что чемпионка Европы Алена Косторная станет сильнее, восстановившись после травмы.

В конце августа Косторная перенесет операцию на бедре.

«Травмы преследуют всех больших спортсменов на протяжении всей карьеры. Кому-то везет больше, кому-то – меньше. Косторная уже сталкивалась с серьезными повреждениями, она умеет с этим всем справляться.

Если судить то, как она готовилась к предстоящему сезону – Алена настраивалась очень серьезно, хотела показать высокий уровень. Для нее нет ничего невозможного, на лед возвращаются и после серьезных операций. Перед глазами пример того же Евгения Плющенко.

Понятно, что сейчас ни о каких прокатах сейчас речи не идет, но я не думаю, что для Алены это станет большим давлением. Уверена, что она со всем справится. Косторная вернется на лед, став при этом еще сильнее», – заявила Попова.

Косторная о травме: «К контрольным прокатам восстановиться не успею – на лед выйду не раньше второй половины сентября»