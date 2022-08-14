Александр Жулин: «Я не так понял фейковую новость, которая появилась где-то на просторах интернета. Получилась дурацкая ситуация»

Тренер Александр Жулин объяснил, почему подтвердил информацию о завершении карьеры своих подопечных и Никиты Кацалапова.

Впоследствии Синицина и Кацалапов заявили, что это неправда.

«Я не так понял фейковую новость, которая появилась где-то на просторах интернета. Никита мне уже перезвонил и сказал, что ничего подобного не говорил. Соответственно, это кто-то написал за него.

Поскольку я ему доверяю и знаю его, я подумал: раз было принято такое решение, значит это их решение. На самом деле он ничего такого не говорил.

Получилась совершенно непонятная и дурацкая ситуация. Все началось с какой-то новости в интернете, которая оказалась фейком», – сказал Жулин.

Никита Кацалапов: «Друзья, мы не объявляли о завершении карьеры! Мои слова выдрали из контекста, спровоцировали тренера и вытащили из него комментарий»