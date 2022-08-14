Жулин подтвердил, что Синицина и Кацалапов завершили карьеру: «Да, мы с ними приняли такое решение. Основная причина – нет международных соревнований»

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Александр Жулин, тренер российского танцевального дуэта Виктория СиницинаНикита Кацалапов, подтвердил, что фигуристы завершили спортивную карьеру.

«Завершили ли Синицина и Кацалапов карьеру? Да, мы с ними приняли такое решение, что они сами определятся со своим будущим. Все к этому и шло, они многого добились», – сказал Жулин.

«Никита и Вика завершили спортивную карьеру.

Причин несколько. Во-первых, они чемпионы и всего добились. Никита выиграл Олимпиаду даже два раза. Во-вторых, возраст такой, что можно и принять такое решение.

Ну и последнее – отсутствие мотивации. Нет международных соревнований. Убиваться на льду внутри страны... Одна из основных причин», – цитирует тренера «Р-Спорт».

UPD: сами фигуристы опровергли, что завершают карьеру.

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