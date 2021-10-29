Даниил Глейхенгауз: «Количество прокатов у Косторной не соответствует остальным спортсменам в группе. Почему? Не могу влезть ей в голову»

Хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о трудностях чемпионки Европы Алены Косторной с тренировочным процессом.

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– Наша любимая.

– Как сейчас вы оцениваете, судя по тому, как она делала тройной аксель, ее дальнейшие перспективы? Над чем она сейчас работает?

– Над всеми остальными прыжками.

– Можете конкретизировать?

– Алена выложила очень добрый, душевный пост, где поблагодарила нас за работу с ней. Если бы это еще больше, скажем так, прокладывалось не в благодарности в инстаграме, а в тренировочном процессе...

Нам не нужна от нее благодарность, наша задача помочь ей достичь ее максимума. И когда у нас это получится – она покажет себя во всей красе. На данный момент это не ее максимум. Думаю, все это понимают.

– Что у Алены не так с тренировочным процессом?

– Количество прокатов не соответствует остальным спортсменам в группе.

– Халтурит? А почему так происходит?

– Это вам ответит сама Алена, я не могу ей влезть в голову.

– Но она на все тренировки приходит?

– Слава богу, да. Практически.

– То есть у Алены есть проблемы с мотивацией?

– Сложно сказать, что это мотивация. Надо разбираться ей самой в себе. Люди все разные, не все мы можем каждый день делать одно и то же и отключать свои эмоции, работать на повторение.

Делать одно и то же, одно и то же – в этом и есть сложность нашего спорта. Выйти на соревнования в красивом платье, порадовать публику и прокатать для нее один раз, это для них праздник. А вот каждый день это делать на тренировках — вот что самое сложное.

– Есть проблема контакта Алены с тренерским штабом?

– Нет, проблемы с контактом нет. Мы это обсуждаем, она это прекрасно понимает. Вопрос, как ей помочь именно в этом, в этой рутине. Чтобы она могла каждый день выжимать из себя максимум. Потому что когда она каждый день выходит на соревнования, все равно она всегда делает больше, чем показывает на тренировках.

– Результат в Канаде – третье место, закономерен и логичен?

– Закономерен и логичен, но мы хотим не этого. Потому что мы разговаривали с ней о том, что нужно катать два акселя в произвольной программе, а не надеяться на один.

– У Алены просели компоненты. В чем причина?

– Компоненты у нее просели по причине того, что она не до конца доделывает хореографию и связки. Не в полную силу все это делает, потому что понимает, что больше сил она потратить на это не может, чтобы доехать до конца программы и сделать все прыжки, – сказал Глейхенгауз.

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