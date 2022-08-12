Почетный президент федерации фигурного катания России Писеев: «Благодаря помощи Путина наши фигуристы являются лидерами во всем мире»

Почетный президент Федерации фигурного катания России ( ) отметил помощь президента РФ Владимира Путина российским фигуристам.

Сегодня Писеев был награжден орденом Александра Невского.

«Хочу сказать слова благодарности Владимиру Владимировичу за то, что в 2007 году он помог фигурному катанию.

Тогда я искал спонсоров и подошел к Владимиру Владимировичу, объяснил ситуацию. Он пригласил (Владимира) Кожина и сказал: «Вы что, не можете помочь? Они просят копейки».

Эта ситуация привела к тому, что наши фигуристы являются лидерами во всем мире.

У нас сложная ситуация, связанная с допинговыми делами, но мы из нее выйдем победителями.

Я всегда говорил: «Мы, фигуристы, выкручиваемся из самых сложных ситуаций». Выйдем победителями и из этой», – сказал Писеев на церемонии награждения.