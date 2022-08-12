Почетный президент федерации фигурного катания России Писеев: «Благодаря помощи Путина наши фигуристы являются лидерами во всем мире»

Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев отметил помощь президента РФ Владимира Путина российским фигуристам.
Сегодня Писеев был награжден орденом Александра Невского.
«Хочу сказать слова благодарности Владимиру Владимировичу за то, что в 2007 году он помог фигурному катанию.
Тогда я искал спонсоров и подошел к Владимиру Владимировичу, объяснил ситуацию. Он пригласил (Владимира) Кожина и сказал: «Вы что, не можете помочь? Они просят копейки».
Эта ситуация привела к тому, что наши фигуристы являются лидерами во всем мире.
У нас сложная ситуация, связанная с допинговыми делами, но мы из нее выйдем победителями.
Я всегда говорил: «Мы, фигуристы, выкручиваемся из самых сложных ситуаций». Выйдем победителями и из этой», – сказал Писеев на церемонии награждения.