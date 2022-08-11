Татьяна Тарасова о визитах на тренировки фигуристов: «Хочу до прокатов знать, что люди будут показывать. Понимаете, работу себе ищу»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова объяснила, зачем посещает тренировки российских фигуристов.

Ранее Тарасова побывала на занятиях групп Этери Тутберидзе, Александра Жулина, а также в академии Евгения Плющенко.

«Я собиралась прийти к Плющенко во второй раз. Но сейчас я хотела бы прийти к Буцаевой. И еще пару тренеров, а потом уже по второму кругу.

Инспекция всех тренеров? Ну вы же спрашиваете про это. Это не инспекция. Я это делаю для себя. Хочу до прокатов знать, что люди будут показывать. Понимаете, работу себе ищу. Вот так бы я сказала», – заявила Тарасова.

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