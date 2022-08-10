Плющенко о визите Тарасовой в свою академию: «Татьяна Анатольевна дала хорошие советы. Мы за то, чтобы она приходила хоть каждый день»

Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко сборная России Академия Плющенко Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о визите заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в свою академию.

6 августа он опубликовал совместные фото с Тарасовой и фигуристами «Ангелов Плющенко».

«Я уже неоднократно ее приглашал. Мы с Татьяной Анатольевной хорошо поработали, она дала хорошие правильные советы. Спасибо ей большое, мы за то, чтобы она приходила хоть каждый день», – сказал Плющенко. 

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