Плющенко о визите Тарасовой в свою академию: «Татьяна Анатольевна дала хорошие советы. Мы за то, чтобы она приходила хоть каждый день»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию рассказал о визите заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в свою академию.

6 августа он опубликовал совместные фото с Тарасовой и фигуристами «Ангелов Плющенко».

«Я уже неоднократно ее приглашал. Мы с Татьяной Анатольевной хорошо поработали, она дала хорошие правильные советы. Спасибо ей большое, мы за то, чтобы она приходила хоть каждый день», – сказал Плющенко.

«Спасибо за Вашу магию». Татьяна Тарасова посетила академию Евгения Плющенко