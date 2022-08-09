Александр Коган: «Подготовка Красноярска к чемпионату России идет по плану. Все объекты полностью соответствуют требованиям»

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Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган заявил, что подготовка к чемпионату России по фигурному катанию в Красноярске идет по плану.

Сегодня гендиректор ФФКР посетил «Платинум Арену Красноярск», где пройдут соревнования, а также «Кристалл-Арену», где будут проходить тренировки. 

«Подготовка Красноярска к чемпионату России идет по плану. Мы посмотрели все объекты, они полностью соответствуют нашим требованиям – и место проведения соревнований, и тренировочная арена, и место проживания спортсменов.

Все будет обеспечено в полном объеме в соответствии с уровнем чемпионатов страны последних лет. Красноярский край делает все для успешного проведения чемпионата», – сказал Коган. 

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Красноярске с 20 по 25 декабря.

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