Тютюнина и Багин примут участие в контрольных прокатах сборной России

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин рассказал о прогрессе танцевального дуэта Софья Тютюнина – Андрей Багин.

«Я считаю, что разница в возрасте между Тютюниной и Багиным им помогает. Соня раскрывается, перейдя во взрослые [соревнования] с достаточно опытным партнером. Она с каждым днем все больше превращается в мастера.

Да, они будут участвовать в контрольных прокатах», – сказал Жулин.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 24-25 сентября в Москве.

«Нам всем сейчас надо ввязываться в какую-то авантюру». Первый канал показал тренировку Тютюниной и Багина под руководством Жулина