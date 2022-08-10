Тютюнина и Багин примут участие в контрольных прокатах сборной России

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Андрей Багин контрольные прокаты Софья Тютюнина Фигурное катание

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин рассказал о прогрессе танцевального дуэта Софья Тютюнина – Андрей Багин.

«Я считаю, что разница в возрасте между Тютюниной и Багиным им помогает. Соня раскрывается, перейдя во взрослые [соревнования] с достаточно опытным партнером. Она с каждым днем все больше превращается в мастера. 

Да, они будут участвовать в контрольных прокатах», – сказал Жулин.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 24-25 сентября в Москве.

«Нам всем сейчас надо ввязываться в какую-то авантюру». Первый канал показал тренировку Тютюниной и Багина под руководством Жулина

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