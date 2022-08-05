«Нам всем сейчас надо ввязываться в какую-то авантюру». Первый канал показал тренировку Багина и Тютюниной под руководством Жулина

Первый канал показал сюжет о тренировках танцевального дуэта Софья Тютюнина – Андрей Багин.

Фигуристы вместе с Александром Жулиным работают над постановкой программ к следующему сезону. Багин ранее выступал с Аннабель Морозовой, Тютюнина – с Александром Шустицким.

«Андрей ко мне попросился, поскольку с бывшей партнершей были какие-то проблемы, он остался один. И мы стали думать, кто бы ему мог подойти. И какими-то решениями вышли на Соню Тютюнину, понимали, что ей выходить во взрослые. Прозвучало мое предложение к ней – она думала недолго, и мы попробовались, посмотрели, я посмотрел на них.

Мне показалось, что очень интересный вариант. Пока вот радуют. Что будет дальше – не знаю, но пока я очень доволен. К каждой паре отношусь очень индивидуально, потому что все они имеют разный темперамент, разную ширину шага, разную артистическую составляющую... Но, не раскрывая всех секретов, пока все получается.

По идее, нам всем сейчас надо ввязываться в какую-то авантюру, потому что ситуация очень непонятная, нестабильная, неясная. Сейчас главное, о чем я переживал, – что у меня не будет мотивации. Потому что, сами понимаете, нет международных соревнований, нет ничего. На сколько – не известно.

Но пока идет постановочная работа, я хожу на работу с удовольствием, и мотивация достаточная», – сказал Жулин в эфире Первого канала.

Багин о распаде дуэта с Морозовой: «Предполагал, что такое произойдет. Сейчас у нас с Софьей Тютюниной новая пара, мы открываем новую главу»