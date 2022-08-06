Александр Жулин: «Нам трудно – мы не знаем, где вообще будем выступать. Но речи о смене гражданства в моей группе не было и нет»

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о возможной смене гражданства среди фигуристов.

«Из моих учеников о смене гражданства никто ничего не говорил, естественно. Конечно, нам трудно – мы не знаем, что и как будет дальше, где мы вообще будем выступать.

Спортсменам сейчас действительно тяжело в плане будущего. Но речи о смене гражданства в моей группе не было и нет», – заявил Жулин.

«Нам всем сейчас надо ввязываться в какую-то авантюру». Первый канал показал тренировку Тютюниной и Багина под руководством Жулина