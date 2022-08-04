Артур Гачинский: «Глобальной трагедии в лишении квот нет. Если наши фигуристы поедут на чемпионат мира, им не составит труда вернуть все квоты на следующий год»

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Бронзовый призер ЧМ-2011 Артур Гачинский прокомментировал ситуацию с потерей Россией максимальных квот на чемпионат мира в будущем сезоне.

«Вчерашнее решение Международного союза конькобежцев продиктовано действующим законом. Есть строгие правила участия в чемпионатах мира и Европы, которых придерживаются все спортивные федерации, национальные сборные.

Если представители определенной страны не участвуют в турнире или не набирают нужную сумму баллов по итогам выступлений членов сборной, то число квот на следующий год уменьшается. У России с этим сейчас проблемы, потому что на последнем чемпионате мира от нашей страны никто не выступал. Соответственно, на новый сезон квота минимальна. Эти жесткие рамки были всегда.

Но я думаю, что глобальной трагедии в лишении квот нет. Если наши фигуристы поедут на чемпионат мира, то им не составит труда вернуть все квоты на следующий год. По итогам отбора спортсмен в каждом виде вернет стране славу и возможности. Прекрасный стимул и большая ответственность! Вообще вся текущая ситуация поправима и зависит исключительно от того, как наши фигуристы себя проявят.

Как бы я себя ощущал на месте действующих фигуристов? Серьезный вопрос. В 17 лет на эмоциях можно, конечно, принять неверное решение. Но, думаю, я продолжил бы кататься. Квоты увеличатся, и все встанет на свои места. Дело времени», – сказал Гачинский.

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