Евгений Рукавицын: «Очень жаль, что по количеству квот на чемпионат мира принято решение, для которого нет оснований»

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Тренер сборной России Евгений Рукавицын высказался о ситуации с потерей максимальной квоты на чемпионат мира по фигурному катанию в будущем сезоне.

«Очень жаль, что по количеству квот на чемпионат мира принято решение, для которого нет оснований.

Мы не по своей воле не участвовали в чемпионате мира 2022 года. Отстранить нас решило руководство ISU в соответствии с рекомендацией МОК.

Мы отсутствовали на чемпионате мира по независящим от нас причинам, поэтому было бы правильным и логичным оставить те квоты, которые были до отстранения», — сказал Рукавицын. 

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