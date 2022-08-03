Евгений Рукавицын: «Очень жаль, что по количеству квот на чемпионат мира принято решение, для которого нет оснований»

Тренер сборной России Евгений Рукавицын высказался о ситуации с потерей максимальной квоты на чемпионат мира по фигурному катанию в будущем сезоне.

«Очень жаль, что по количеству квот на чемпионат мира принято решение, для которого нет оснований.

Мы не по своей воле не участвовали в чемпионате мира 2022 года. Отстранить нас решило руководство в соответствии с рекомендацией .

Мы отсутствовали на чемпионате мира по независящим от нас причинам, поэтому было бы правильным и логичным оставить те квоты, которые были до отстранения», — сказал Рукавицын.

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