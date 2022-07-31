Евгения Медведева: «Каждая доставка двух пакетов еды, которую я считаю нужной, стоит от 10 до 15 тысяч. Мне важно кушать хорошие продукты, а они сейчас дорогие»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассказала, в какую сумму ей обходится доставка еды на дом.

«Мне важно кушать хорошие продукты. Хорошие продукты сейчас дорогие.

В основном я заказываю. Даже помидоры-огурцы, не просто в каком-то супермаркете купить. Мне важно, чтобы они были с зелеными косточками, бакинские.

Сейчас каждая доставка двух здоровенных пакетов еды, которую я считаю нужной и имею возможность заказывать, стоит от 10 до 15 тысяч. В зависимости от... Если морепродукты какие-то, то дороже будет.

Я дома готовлю. Нечасто, но готовлю. Я более простыми продуктами питаюсь», – сказала Медведева в выпуске шоу «Инвестерика».

Евгения Медведева: «Мне легче жить, когда я знаю, что классно выгляжу, дорого одета. Если я этого не делаю, плохо себя чувствую на ежедневной основе»