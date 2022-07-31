Евгения Медведева: «Мне легче жить, когда я знаю, что классно выгляжу, дорого одета. Это инвестиции в уверенность в себе, в мотивацию»

Двукратная чемпионка мира рассказала, как относится к денежным тратам на одежду и уход за собой.

«Для меня очень важно стильно выглядеть, для меня очень важно ухаживать за собой.

Вот если мы говорим про инвестиции в себя... Это как раз инвестиции даже не совсем в свое тело – возможно, до этого я немножко не дошла – это инвестиции в уверенность в себе.

Мне так легче жить – когда я классно выгляжу, когда я знаю, что классно выгляжу, знаю, что я дорого одета. Я девочка, мне нужны дорогие черевички и сумочка. Тогда я чувствую себя на миллион долларов.

Если я этого не делаю, я плохо себя чувствую на ежедневной основе, а значит, у меня появляется меньше желания зарабатывать дальше.

Поэтому для меня инвестиции в себя – это именно в мысли свои, в мотивацию.

А так я не трачу, если брать процентное соотношение затрат на себя и заработка, какие-то ужасные суммы, чтобы мне могли сказать «Притормози немножечко». Как-то я рационально, – сказала Медведева в интервью на ютуб-канале «Инвестерика».