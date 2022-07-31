Евгения Медведева: «Самая дорогая моя покупка – это дом. Очень вовремя я его купила, сработала чуечка»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассказала, как купила дом.

«Самая дорогая моя покупка – это дом. Ну как недавно это было – второй год. Да, недавно. Очень вовремя я его купила! Сработала чуечка.

Делали ремонт в квартире – не в той, в которой жили, а которая после Олимпиады появилась. Заехали. Тогда как раз пандемия началась, и истерия с финансами тоже началась – что зарабатывать негде.

Сработала мамина финансовая грамотность – деньги были отложены, большая сумма на лучшую жизнь, повышение качества жизни.

Я зашла в квартиру, посмотрела – там стройматериалы дорогие... А потом говорю: мам, а давай посмотрим – по приколу, чисто по фану – сколько стоит дом. Зайдем на любой сайт.

Посмотрели, нашли пять вариантов домов. Три дома были с отделкой, но без мебели, один дом – голые стены. И вот один единственный дом, который был в 15 минутах езды от нашей квартиры, которую мы ремонтировали – был отремонтирован, с мебелью: заезжай и живи.

Сразу же позвонили, говорим: мы хотим посмотреть дом. Приехали, поняли, что это наше. Зашла и сразу подумала: мое. И все, купили дом.

Тогда как раз недвижимость не продавалась, потому что пандемия. А у меня отложены финансы на это были. Я маме говорю: надо брать, прям сейчас!» – сказала Медведева в интервью на ютуб-канале «Инвестерика».