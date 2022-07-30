Алина Загитова: «Одно время мне было очень интересно попробовать себя в кино. Главное, чтобы понравился сюжет – тогда можно даже в ужасы пойти»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о желании сняться в кино.

– Одно время мне было очень интересно попробовать себя в кино или сериале. Но в том, что предлагали, не нравился или сюжет, или роль.

– Какое амплуа вам ближе – драматическое или комедийное?

– Лично я люблю комедию, но не знаю, получится ли. Хотя наш вид спорта, считаю, сложнее, чем актерство, потому что ты должен передать чувства и сюжет без слов – только жестами и мимикой.

На льду у меня были и драматичные сюжеты, и комедийные. Была и совершенно разная музыка – «Дон Кихот», «Лебединое озеро», «Кармен», «Призрак оперы». Абсолютно разные программы.

Главное, чтобы мне понравился сюжет. Тогда можно было бы даже в ужасы пойти. Почему нет? – сказала Загитова.

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